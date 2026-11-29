به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی حنیفه‌زاده شامگاه هفتم آذر ۱۴۰۵ در نشست اقتصاد دریامحور که در محل تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در اهواز برگزار شد، با اشاره به پیشینه تمدنی خوزستان اظهار کرد: قدیمی‌ترین مهر دریایی دنیا را خوزستان دارد. آقای پزشکیان وقتی مسئولیت را قبول کردند، تصمیم گرفتند که مدیریت را دو بخش کنند.

معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور وزارت کشور تصریح کرد: ایران از گذشته کشوری دریایی و برخوردار از تمدن و ظرفیت‌های ارزشمند دریانوردی بوده است آثاری همچون مهر چغامیش که از آن به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شواهد مرتبط با فعالیت‌های دریایی در جهان یاد می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه تاریخی این سرزمین در ارتباط با دریاست، باید این ظرفیت تاریخی را به فرصت‌های واقعی اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل کنیم.

او با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مدیریت دریامحور در ساختار اجرایی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که در رویکرد دولت روی آن تأکید شد، تفکیک و تقویت مدیریت دریامحور و توجه ویژه به استان‌های ساحلی بود، تلاش ما در دبیرخانه این است که نگاه‌ها را از رویکرد صرفاً اقتصادی به سمت مفهوم جامع توسعه دریامحور تغییر دهیم.

حنیفه‌زاده ادامه داد: تحقق توسعه دریامحور به فرهنگ توسعه‌پذیری، آموزش‌های متناسب با نیاز مناطق ساحلی و افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی نیاز دارد و باید بررسی کنیم مردم مناطق ساحلی برای افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود به چه آموزش‌هایی نیاز دارند.

او با اشاره به تجربه اخیر خود در منطقه مکران خاطرنشان کرد: هفته گذشته در مکران حضور داشتم و مردم منطقه درخواست آموزش‌های مهارتی داشتند، اما برخی از آن‌ها حتی از حداقل سواد مورد نیاز برای بهره‌مندی از این آموزش‌ها برخوردار نبودند که این موضوع را با مسئولان مربوط مطرح کردم و پیشنهاد دادم سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای بدون برگزاری آزمون‌های معمول، زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز مردم بومی را فراهم کند.

معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور وزارت کشور افزود: این پیشنهاد با استقبال مسئولان مربوط مواجه شد و در کمتر از ۴۸ ساعت، فرآیند اجرایی آن از سوی مجموعه فنی‌وحرفه‌ای پیگیری شد که قرار است با حضور مسئولان ذی‌ربط، این برنامه آغاز شود تا مردم بومی منطقه برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی توانمند شوند.

او با انتقاد از فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های برخوردار از منابع طبیعی و وضعیت معیشتی مردم این مناطق گفت: یکی از شاخص‌های ملموس برای ارزیابی توسعه، وضعیت زندگی مردم است نمی‌توان استانی را که سهم قابل‌توجهی در تأمین مواد اولیه و منابع کشور دارد، برخوردار دانست اما همچنان با مشکلاتی مانند بیکاری و محرومیت مردم آن مواجه بود. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری

حنیفه‌زاده همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره برگزاری نمایشگاه دریامحور گفت: این نمایشگاه به چهارم بهمن‌ماه موکول شده است و انتظار می‌رود مجموعه فضاهای در اختیار، از جمله فضای مصلی، برای فرهنگ‌سازی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

او با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در استان خوزستان برای فراهم‌کردن بستر توسعه و فرهنگ‌سازی افزود: آموزش مردم و توانمندسازی جوامع محلی باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه بدون مردم، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور وزارت کشور با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در جریان سفرهای استانی گفت: در هر استان تلاش می‌کنیم با گروه‌های مختلف از جمله بانوان، خبرگان و نخبگان نشست داشته باشیم زیرا هدف ما این است که از دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای این گروه‌ها استفاده کنیم. در واقع، این نشست‌ها فرصتی برای یادگیری و اصلاح مسیر برنامه‌ریزی‌هاست.

او همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری با فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: با ۱۱ فدراسیون ورزشی ارتباط و تفاهم‌هایی برقرار شده است تا در صورت وجود ظرفیت در استان، زمینه حضور تیم‌های ملی، برگزاری مسابقات و میزبانی رویدادهای بین‌المللی فراهم شود. هر ظرفیتی که در استان وجود داشته باشد، می‌تواند از این راه برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و معرفی توانمندی‌های منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

حنیفه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی خوزستان اظهار کرد: تمدن ایران حقیقتی انکارناپذیر است و خوزستان ویترین زنده تمدن و هویت تاریخی ایران به شمار می‌رود.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان و صاحب‌نظران استان افزود: از نخبگان و فعالان درخواست دارم به ما بگویند دولت چگونه می‌تواند در مسیر توسعه استان نقش مؤثرتری ایفا کند و با برداشتن موانع و گره‌های موجود، مسیر حرکت و پیشرفت را هموار سازد.

معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور وزارت کشور ادامه داد: خوزستان استانی با ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های مختلف از جمله هنر، تاریخ، طبیعت و تجربه‌های ارزشمند تاریخی است.

او افزود: این استان زنجیره‌ای از ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی و اقتصادی را در خود جای داده که قرن‌ها با قدرت استمرار داشته است از این رو وظیفه ما در دولت این است که با شناسایی موانع و ارائه راهکارهای عملی، به تداوم و تقویت این مسیر کمک کنیم.

گفتنی است، خوزستان با برخورداری از بنادر مهم کشور نقش حیاتی در تجارت، واردات کالاهای اساسی و صادرات دارد و هر تحول در این بخش بر اقتصاد استان و کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ توسعه اسکله‌ها، عملیات تخلیه و بارگیری و فعالیت ناوگان دریایی برای حفظ این جایگاه ضروری است.

نشست اقتصاد دریامحور در خوزستان باحضور مرتضی حنیفه‌زاده معاون توسعه و فناوری دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور وزارت کشور، حسن مقیمی معاون سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل این دبیرخانه، رضا عبیات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، محسن محمودی‌کوهی معاون توسعه‌مدیریت و منابع مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و جمعی از فعالان گردشگری برگزار شد.

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