مهدی جباربارزی، مدیرعامل شرکت پهنه آسمان نصر، در آستانه افتتاح عمارت تاریخی شترگلو ماهان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری این بنا گفت: موقعیت عمارت شترگلو در مجاورت آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی، در کنار عناصر معماری ارزشمندی همچون حوض‌خانه، بادگیرها و یزدی‌بندی‌ها، این بنا را به یکی از ظرفیت‌های متمایز گردشگری ماهان تبدیل کرده است.

او با اشاره به پیشینه واگذاری این مجموعه افزود: در سال ۱۳۹۶، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه جهاد نصر کرمان، مرمت و احیای این عمارت در دستور کار قرار گرفت و اکنون پس از طی مراحل مرمت و تجهیز، این مجموعه با کاربری فرهنگی و پذیرایی در نهم آذرماه ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.

ایجاد اشتغال برای ۴۰ نفر

این سرمایه‌گذار بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی مرمت این بنای تاریخی اظهار کرد: کمبود نیروهای متخصص مرمت در استان کرمان و محدودیت منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این پروژه بود که با بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران متخصص و تأمین منابع مورد نیاز برطرف شد.

مدیرعامل شرکت پهنه آسمان نصر ادامه داد: با احیای این عمارت، زمینه اشتغال حدود ۴۰ نفر در حوزه‌های صنایع‌دستی، عرضه غذاهای سنتی و برگزاری رویدادهای فرهنگی فراهم شده است.

نقش مؤثر صندوق توسعه و احیا در تسریع روند بهره‌برداری

جباربارزی با تأکید بر نقش صندوق توسعه و احیا در به ثمر رسیدن این پروژه تصریح کرد: از عملکرد صندوق رضایت داریم و اگر پیگیری‌های مستمر این مجموعه نبود، شاید نمی‌توانستیم در این مقطع عمارت شترگلو را به بهره‌برداری برسانیم. حمایت‌ها و همراهی‌های تخصصی معاونت فنی صندوق نیز در پیشبرد عملیات مرمت بسیار مؤثر بود.

او همچنین از همراهی مدیران و کارشناسان صندوق توسعه و احیا و اداره کل میراث‌فرهنگی استان کرمان در مسیر مرمت و آماده‌سازی این بنای تاریخی قدردانی کرد.

پیوند بناهای تاریخی با اقتصاد گردشگری کرمان

مدیرعامل شرکت پهنه آسمان نصر در تشریح برنامه‌های دوران بهره‌برداری از این مجموعه گفت: با توجه به تجربه مرمت و احیای پنج خانه تاریخی در کرمان، در نظر داریم عمارت شترگلو را به زنجیره فعالیت‌های گردشگری این مجموعه متصل کنیم و زمینه بهره‌مندی گردشگران از ظرفیت‌های متنوع تاریخی و فرهنگی استان را فراهم آوریم.

او با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های بومی کرمان افزود: معرفی و عرضه صنایع‌دستی، غذاهای محلی و میزبانی از رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی در مقیاس استانی و ملی، از مهم‌ترین برنامه‌های ما در دوران بهره‌برداری از این عمارت خواهد بود.

جباربارزی در پایان با دعوت از مردم برای بازدید از عمارت تاریخی شترگلو خاطرنشان کرد: گردشگری و صنایع‌دستی از ارزشمندترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند و احیای بناهای تاریخی می‌تواند بستری برای معرفی این ظرفیت‌ها، رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

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