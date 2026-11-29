سعید سلطانی، سرمایه‌گذار خانه تاریخی امینیان کرمان، در آستانه افتتاح این مجموعه، با اشاره به وضعیت نامناسب بنا در نخستین بازدید خود به خبرنگار میراث آریا گفت: در نخستین بازدید از این خانه، بخشی از سقف بنا در طبقه بالا فروریخت و به اتاق پایین سقوط کردم. همان اتفاق به من نشان داد که این خانه زخمی عمیق دارد که شاید بتوان با اندکی توجه، آن را التیام بخشید.

او با اشاره به آغاز عملیات مرمت و احیای این بنا در سال ۱۳۹۷ افزود: افزایش چندبرابری هزینه‌های مرمت و قیمت مصالح، شرایط اقتصادی کشور و دوران پاندمی کرونا از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این پروژه بود که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز مجموعه را دشوار کرد.

سلطانی همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های فنی مرمت این خانه تاریخی اظهار کرد: نفوذ رطوبت به پی‌های اصلی ساختمان از جدی‌ترین مشکلاتی بود که در جریان عملیات مرمت با آن مواجه شدیم و رفع این آسیب به‌تنهایی حدود شش ماه زمان برد.

افزایش ظرفیت اقامتی کرمان با احیای خانه امینیان

سرمایه‌گذار خانه تاریخی امینیان با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در دوران بهره‌برداری گفت: این مجموعه دارای هشت سوئیت با ظرفیت ۲۰ تخت اقامتی است و پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال مستقیم هشت تا ۱۰ نفر را فراهم کند.

او ادامه داد: تلاش کرده‌ایم حتی در نام‌گذاری اتاق‌ها نیز به بزرگان کرمان توجه کنیم تا گردشگران داخلی و خارجی، علاوه بر اقامت در یک بنای تاریخی، بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت این شهر را تجربه کنند.

حمایت تخصصی صندوق توسعه و احیا در مسیر مرمت

سلطانی در ارزیابی عملکرد صندوق توسعه و احیا اظهار کرد: صندوق در حوزه فنی و تخصصی همراهی و حمایت مؤثری از پروژه داشت و کارشناسان این مجموعه با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود، ما را در مسیر مرمت یاری کردند.

او با اشاره به برخی چالش‌های مدیریتی در طول دوران قرارداد افزود: با وجود فراز و نشیب‌های این مسیر، از صندوق توسعه و احیا به‌واسطه فراهم کردن زمینه احیای بناهای تاریخی و شکل‌گیری چنین اتفاقات مثبتی در سطح کشور قدردانی می‌کنم.

احیای بناهای تاریخی؛ محرک رونق اقتصاد محلی

سلطانی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در کرمان تصریح کرد: محدودیت ظرفیت اقامتی یکی از موانع حضور پررنگ‌تر کرمان در برنامه تورهای گردشگری، به‌ویژه گردشگران خارجی است. توسعه مراکز اقامتی همچون خانه‌های تاریخی، می‌تواند در افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی شهر نقش مؤثری ایفا کند.

او افزود: این فرآیند همچون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته عمل می‌کند؛ با افزایش ظرفیت اقامتی و حضور گردشگران، صنایع‌دستی رونق می‌یابد و سایر اصناف و مشاغل محلی نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.

سرمایه‌گذار خانه تاریخی امینیان در پایان با اشاره به تجربه موفق کشورهای برخوردار از پیشینه تاریخی در بهره‌گیری اقتصادی از میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در احیای بناهای تاریخی، حتی در مقیاس کوچک، می‌تواند آثار مثبت و زنجیره‌واری برای جامعه پیرامونی ایجاد کند که تا سال‌ها ماندگار باشد.

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