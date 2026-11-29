به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به میزبانی کرمان از هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، در مکاتبه با رئیس جامعه حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد ملی و فرصت‌های حاصل از برگزاری آن در حوزه گردشگری را تشریح کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت مشارکت فعال دفاتر خدمات مسافرتی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این جشنواره اظهار کرد: برگزاری این رویداد ملی فرصتی ارزشمند برای پیوند دادن موسیقی و میراث ناملموس با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان دامنه اثرگذاری آن را از فضای اجراها فراتر برد و به رونق گردشگری کرمان کمک کرد.

او با اشاره به اجرای گروه‌های موسیقی حاضر در جشنواره در مجموعه‌ای از اماکن تاریخی و فرهنگی استان افزود: باغ جهانی شاهزاده ماهان، کاروانسرای جهانی گنجعلیخان، باغ بیرم‌آباد، ارگ تاریخی و هانی بم و روستای جهانی گردشگری شفیع‌آباد از جمله فضاهایی هستند که میزبان اجراهای جشنواره خواهند بود، این رویکرد زمینه آشنایی نزدیک‌تر مخاطبان و گردشگران با بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کرمان را فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد در ادامه، پیشنهاد طراحی و عرضه بسته‌های متنوع سفر متناسب با زمان برگزاری جشنواره را مطرح کرد و خواستار برنامه‌ریزی دفاتر خدمات مسافرتی برای پیوند دادن حضور در اجراهای موسیقی با بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با تدوین برنامه‌های سفر ترکیبی و معرفی ظرفیت‌های متنوع استان می‌توانند نقش موثری در جذب گردشگران از سراسر کشور، افزایش مدت اقامت آنان و بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی این رویداد ایفا کنند.

او با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی، گردشگری و ورزشی از ابزارهای موثر در معرفی مقاصد گردشگری و ایجاد جریان تازه سفر هستند، افزود: جشنواره‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه برای سفر، فرصت مناسبی برای تقویت فعالیت بخش خصوصی، رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان کرمان فراهم می‌کنند.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر تبدیل کرمان به کانون رویدادهای فرهنگی، گردشگری و ورزشی کشور، مستلزم برنامه‌ریزی مستمر، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت موثر فعالان بخش خصوصی است و هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران می‌تواند گام مهمی در تحقق این رویکرد و تثبیت جایگاه کرمان در گردشگری رویدادمحور باشد.

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