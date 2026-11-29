به گزارش خبرنگار میراث آریا، تالاب مورزرد زیلایی در کهگیلویه‌وبویراحمد، افزون بر چشم‌انداز طبیعی، به‌دلیل حضور پرندگان آبزی در فصل زمستان و همجواری با روستاها و جوامع عشایری، ظرفیت تبدیل‌شدن به مقصدی برای گردشگری طبیعت‌محور را دارد. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت به اجرای برنامه‌های حفاظتی، فراهم‌کردن زیرساخت‌های متناسب با منطقه و مشارکت ساکنان محلی وابسته است.

بر پایه اطلاعات منتشرشده ، برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز این تالاب از سال ۱۴۰۲ با مشارکت ذی‌نفعان تدوین و در شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویرباحمد تصویب شده است، اما اجرای کامل اقدامات پیش‌بینی‌شده در آن، به‌ویژه در بخش گردشگری، هنوز محقق نشده است. این فاصله میان تصویب برنامه و اجرای آن، یکی از موضوعات اصلی در آینده گردشگری مورزرد زیلایی است.

در همین خصوص مسعود حاتمی، مسئول دبیرخانه مدیریت زیست‌بوم تالاب‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، در توضیح ظرفیت‌های منطقه گفت: توسعه بوم‌گردی و ایجاد اقامتگاه‌های متناسب با بافت محلی در پیرامون تالاب، در کنار معرفی صنایع‌دستی مرتبط با دامداری، می‌تواند به بهره‌مندی جوامع محلی و عشایری از گردشگری کمک کند. به گفته او، آموزش ساکنان و هدایت بازدیدکنندگان به فعالیت‌های کم‌آسیب باید هم‌زمان با ایجاد زیرساخت‌ها دنبال شود.

حضور پرندگان آبزی و گونه‌های زمستان‌گذران، یکی از ظرفیت‌های طبیعت‌گردی مورزرد زیلایی است. با این وجود، هر برنامه‌ای برای بازدید از تالاب باید با توجه به حفاظت از زیستگاه و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش طراحی شود تا جذابیت گردشگری منطقه به عاملی برای افزایش فشار بر آن تبدیل نشود.

پیوند تالاب با زندگی عشایر و ساکنان اطراف نیز به گردشگری این منطقه بُعدی فراتر از تماشای چشم‌انداز می‌دهد. آب تالاب برای دام‌ها، پوشش گیاهی پیرامون آن برای چرا و گیاهان دارویی منطقه برای بخشی از معیشت محلی اهمیت دارد. از این رو، توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به درآمدی پایدار بینجامد که نقش و حقوق جوامع محلی در تصمیم‌گیری، حفاظت و بهره‌برداری از منطقه دیده شود.

در کنار این فرصت‌ها، وضعیت بستر و حوضه آبریز تالاب بر آینده گردشگری آن اثر می‌گذارد. در بخش‌هایی از بستر تالاب، گردو کاشته شده و زراعت انجام گرفته است؛ موضوعی که ساماندهی آن به اقدام قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. همچنین از ورود رسوبات حوضه‌های بالادست و کاهش سطح آب به‌عنوان فشارهایی بر تالاب نمی توان چشم پوشی کرد.

برداشتن رسوبات انباشته‌شده و اجرای اقدامات آبخیزداری در بالادست باید در کنار یکدیگر پیش بروند تا از ورود رسوب تازه به بستر تالاب جلوگیری شود. حفظ کیفیت چشم‌انداز و کارکرد طبیعی مورزرد زیلایی، پیش‌شرط هر برنامه بلندمدت برای گردشگری آن است.

مدیریت این مقصد بالقوه به همکاری دستگاه‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی، امور عشایر و دیگر نهادهای مرتبط نیاز دارد. مشارکت ساکنان و عشایر برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار ضروری و مورد تأکید است،چرا که اقدامات دستگاه‌های اجرایی بدون همراهی مردمی که زندگی‌شان با تالاب پیوند دارد، به نتیجه‌ای ماندگار نمی‌رسد.

مورزرد زیلایی در کنار برم‌الوان و شرم‌درنگ، از تالاب‌های دائمی کهگیلویه‌وبویراحمد به شمار می‌رود و مجموعه تالاب‌های کوه‌گل نیز ماهیتی فصلی و مقطعی دارد. مورزرد زیلایی در فهرست آیین‌نامه قانون حفاظت از تالاب‌های ایران قرار گرفته و پیگیری پرونده ثبت آن در کنوانسیون رامسر ادامه دارد؛ همچنین اقداماتی برای دریافت سند مالکیت تالاب‌ها از اداره ثبت اسناد استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.

آینده گردشگری مورزرد زیلایی بیش از هر چیز به تبدیل برنامه‌های مصوب به اقدام عملی وابسته است؛ اقدامی که هم امکان بازدید مسئولانه از طبیعت و آشنایی با صنایع‌دستی و زندگی محلی را فراهم کند و هم حفاظت از تالاب و معیشت ساکنان پیرامون آن را در یک مسیر قرار دهد.

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