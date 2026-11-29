به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین فرزان، هنرمند پیکرتراش و فعال در حوزه هنرهای صنایع‌دستی، با حکاکی تصویری مرتبط با کودکان میناب بر تنه یک درخت خشکیده در انارستان تهران، اثری با رویکردی انسانی و اجتماعی خلق کرد.

این هنرمند با اشاره به انگیزه خود از اجرای این اثر اظهار کرد: کودکان میناب که در جریان حمله به مدرسه شجره طیبه جان خود را از دست دادند، یاد و خاطره‌ای ماندگار در ذهن و وجدان جامعه بر جای گذاشته‌اند. تلاش کردم با خلق این اثر بر پیکر درختی خشکیده، مراتب همدردی خود را با خانواده‌های داغدار این کودکان ابراز کنم.

او افزود: هدفم این بود که خانواده‌های این کودکان بدانند مردم تهران نیز در اندوه آنان شریک هستند و یاد فرزندانشان در گوشه‌وکنار این سرزمین زنده خواهد ماند.

این اقدام هنری، نمونه‌ای از ظرفیت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در بازتاب رویدادهای اجتماعی و انتقال مفاهیم انسانی است؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد هنرمندان می‌توانند فراتر از خلق آثار تزئینی، از مهارت و خلاقیت خود برای ثبت خاطرات جمعی، بیان احساسات و تقویت همبستگی اجتماعی بهره بگیرند.

حکاکی بر پیکر درخت، در این روایت هنری، تلاشی برای تبدیل یک عنصر طبیعی به بستری برای ماندگاری خاطره و انتقال پیامی انسانی است؛ پیامی که از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و بر نقش هنر در حفظ حافظه فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید دارد.

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