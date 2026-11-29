به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری یکشنبه ۸ آذر۱۴۰۵ در دیدار با شهردار آلاشت، موضوعات مرتبط با توسعه ظرفیت‌های صنایع‌دستی، ایجاد بازارچه برای عرضه تولیدات هنرمندان و ساماندهی ساخت‌وساز در بافت شهری آلاشت با توجه به جایگاه این شهر به‌عنوان شهر ملی جاجیم مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در این دیدار با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنایع‌دستی در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی، اظهار کرد: شهر آلاشت با برخورداری از هویت فرهنگی ارزشمند و جایگاه ملی جاجیم، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد مبتنی بر صنایع‌دستی دارد و حمایت از هنرمندان و فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات آنان از اقدامات مؤثر در این مسیر است.

او ایجاد بازارچه صنایع‌دستی را زمینه‌ای برای رونق تولید، عرضه مستقیم محصولات بومی، حمایت از فعالان این حوزه و معرفی بیشتر هنر جاجیم‌بافی دانست و بر ضرورت پیگیری برنامه‌های زیرساختی متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آلاشت تأکید کرد.

تجری همچنین ساماندهی ساخت‌وساز در بافت آلاشت را در راستای حفظ هویت تاریخی، سیمای شهری و ارزش‌های معماری بومی مهم دانست و بر هماهنگی مدیریت شهری با ضوابط و ملاحظات میراث‌فرهنگی در روند توسعه و اجرای طرح‌های شهری تأکید کرد.

در این دیدار، راهکارهای همکاری میان مدیریت شهری آلاشت و اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برای توسعه بازارچه صنایع‌دستی، حمایت از جاجیم‌بافی و ساماندهی بافت شهری با رویکرد حفظ هویت تاریخی و تقویت گردشگری مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

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