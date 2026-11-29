به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره آموزشی گلیم بافی با رویکرد توسعه مهارت‌های صنایع‌دستی و فراهم کردن فرصت یادگیری برای بانوان، به‌ویژه زنان خانه‌دار، طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با هنر اصیل گلیم‌بافی، زمینه لازم برای پرورش استعدادهای هنری و تبدیل مهارت‌های خود به فرصت‌های درآمدزایی را به دست آورند.

گلیم‌بافی به‌عنوان یکی از هنرهای ریشه‌دار و ارزشمند ایرانی، علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، از جمله رشته‌هایی است که می‌تواند با سرمایه اولیه محدود و در بستر مشاغل خانگی توسعه یابد و نقش مؤثری در تقویت اقتصاد خانواده و رونق کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند.

برگزاری این دوره آموزشی همچنین فرصتی برای ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان بانوان علاقه‌مند به صنایع‌دستی و بستری برای انتقال مهارت‌های سنتی و حفظ این میراث ارزشمند فراهم می‌کند.

دوره رایگان آموزش گلیم‌بافی روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۲ در طبقه چهارم سرای محله زرگنده برگزار خواهد شد.

این برنامه در راستای ترویج هنرهای سنتی، حمایت از ظرفیت‌های هنری بانوان و تقویت نقش صنایع‌دستی در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره رایگان می‌توانند به نشانی تهران، خیابان شریعتی، محدوده ظفر (دستگردی)، خیابان گوی‌آبادی، نبش کوچه سرو، سرای محله زرگنده، طبقه چهارم مراجعه کنند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۲۶۶۰۲۲۸۰

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