به گزارش میراث‌آریا، این رویداد با حضور حمدالله چاروسایی ، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان، و رضا تابش، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان و با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و با هدف آشنایی عمیق‌تر نسل جوان با ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به اجرا در آمد.

اردوی «سفر تا سمن» با ترکیبی از فعالیت‌های مفرح تفریحی و برنامه‌های آموزشی، بستر مناسبی را برای تعامل، تبادل تجربه و آشنایی شرکت‌کنندگان با ارکان فعالیت‌های اجتماعی فراهم کرد. از بخش‌های کلیدی و محوری این اردو، آموزش گام‌به‌گام مراحل ثبت و تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) و تشریح جایگاه و ظرفیت این تشکل‌ها برای نقش‌آفرینی مؤثر جوانان در جامعه بود.

رضاتابش، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان، در جریان این اردو طی سخنانی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی، هویت جمعی و نشاط عمومی، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در توسعه پیوندهای اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری نسل جوان بسیار مهم ارزیابی کرد.

او بر ضرورت تغییر نگرش جامعه و دانشگاهیان نسبت به سمن‌ها تأکید کرد و افزود: آشنایی بیشتر دانشجویان با ظرفیت این تشکل‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای عضویت و تأسیس سمن‌های جدید، از ضرورت‌های انکارناپذیر امروز است.

تابش، تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، توانمندسازی جوانان، گسترش فعالیت‌های داوطلبانه و تقویت ارتباطات انسانی را از الزامات جامعه امروزی دانست و در پایان از تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارزنده چاروسایی در راستای طراحی و اجرای موفق این رویداد قدردانی کرد.

اردوی «سفر تا سمن» با رویکرد هوشمندانه پیوند میان آموزش، تفریح و تجربه اجتماعی، گامی موثر در مسیر توانمندسازی همه‌جانبه جوانان، توسعه فرهنگ کار جمعی و افزایش ضریب مشارکت نسل جوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی به شمار می‌رود.

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