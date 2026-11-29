به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب گویلیان روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان واحدهای پذیرایی بین‌راهی استان اظهار کرد: ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان فعالان گردشگری و تقویت مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت است.



سرپرست معاونت گردشگری کردستان افزود: واحدهای پذیرایی بین‌راهی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم خدمات گردشگری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سفر، جلب رضایت گردشگران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان دارند و ساماندهی فعالیت این واحدها به بهبود وضعیت خدمات‌رسانی به مسافران کمک می‌کند.



او با اشاره به ضرورت ایجاد یک تشکل حرفه‌ای برای فعالان این بخش عنوان کرد: با تشکیل هیئت موسس، مقدمات لازم برای ایجاد تشکل و پیگیری مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان واحدهای پذیرایی بین‌راهی فراهم می‌شود.



گویلیان یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه فعالان بخش خصوصی، تقویت ارتباط و تعامل میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای ارتقای استانداردهای خدماتی، از جمله موضوعاتی است که در مسیر شکل‌گیری این تشکل مورد توجه قرار خواهد گرفت.



سرپرست معاونت گردشگری کردستان بیان کرد: امیداریم با مشارکت و همراهی فعالان این حوزه و شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی استان، زمینه توسعه خدمات گردشگری و ارتقای جایگاه کردستان در حوزه گردشگری بیش از پیش فراهم شود.

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