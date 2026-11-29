به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پس از انجام مرحله ارزیابی میدانی پرونده نامزدی «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» در ماه گذشته، نشست برخط کارشناسی میان اعضای پنل تخصصی شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس) و هیئت ایرانی با هدف واکاوی دقیق‌تر اطلاعات، مستندات و شواهد ارائه‌شده در پرونده ماسوله، روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این مرحله، زمینه تبادل دیدگاه‌های کارشناسی، طرح پرسش‌های تخصصی و ارائه توضیحات تکمیلی درباره ابعاد مختلف پرونده میان ارزیابان ایکوموس جهانی و نمایندگان ایران فراهم شد.

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» با رویکرد معرفی و تبیین ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و منظرین این مجموعه، یکی از پرونده‌های مهم ایران به شمار می‌رود. ارزیابی این پرونده مستلزم بررسی جامع ارزش‌های برجسته جهانی، اصالت و یکپارچگی اثر، وضعیت حفاظت و مدیریت و میزان انطباق مستندات با معیارهای کنوانسیون میراث جهانی است.

این نشست را می‌توان یکی از مراحل مهم در مسیر ارزیابی تخصصی پرونده ماسوله دانست؛ مسیری که نتیجه آن در کنار کیفیت مستندات، نحوه پاسخ‌گویی به ملاحظات کارشناسی و تحقق الزامات حفاظت و مدیریت، در تصمیم‌گیری نهایی درباره ثبت این منظر فرهنگی در فهرست میراث جهانی نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

در این نشست،سلین نوگس‌وبر، مدیرکل ایکوموس جهانی (ICOMOS)، گوئنائل بوردن، مدیر واحد ارزیابی ایکوموس، احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو، مجید همدانی، معاون سفیر ایران در یونسکو، مصطفی پورعلی، مدیر پرونده ثبت جهانی ماسوله، حمید دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی، رسول فروغی، سرپرست پایگاه ملی ماسوله و جمعی از متخصصان، کارشناسان پرونده و ارزیاب ایکوموس حضور داشتند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرایند گفت‌وگوهای کارشناسی، تبادل پرسش و پاسخ میان طرفین در دو مرحله دیگر نیز ادامه خواهد یافت تا ابعاد مختلف پرونده از منظر معیارهای ارزیابی میراث جهانی، مستندات ارائه‌شده و الزامات ثبت مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد.

مطابق برنامه زمان‌بندی فرایند ثبت جهانی، قرار است تصمیم نهایی درباره پرونده نامزدی «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» در تیرماه سال آینده و هم‌زمان با برگزاری اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ترکیه اعلام شود.

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