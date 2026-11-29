به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرمت پوشش بام خانه روستایی جنب پارک ملت رشت، با پیگیری‌ معاونت میراث‌فرهنگی، پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان و با بهره‌گیری از دانش و مهارت استادکاران حرفه‌ای موزه میراث روستایی گیلان در حال اجرا می‌باشد.

این عمارت به‌عنوان نمونه‌ای از جلوه‌های معماری بومی گیلان، واجد ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و معرفی میراث معماری منطقه است. حفاظت از چنین بناهایی علاوه بر جلوگیری از تخریب تدریجی عناصر کالبدی، در استمرار حیات الگوهای معماری سنتی و آشنایی نسل‌های جدید با فنون ساخت‌وساز بومی نیز نقش مؤثری دارد.

اجرای این طرح را می‌توان اقدامی در راستای حفاظت پیشگیرانه، نگهداری مستمر و پاسداشت اصالت معماری روستایی گیلان دانست؛ رویکردی که بر ضرورت استفاده از دانش بومی، مصالح متناسب با اقلیم و مشارکت نیروهای متخصص در فرایند حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارد.

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