به گزارش خبرنگار میراث آریا، در اقدامی شایسته که جلوه‌ای از تعهد اخلاقی، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در محیط‌های فرهنگی را به نمایش گذاشت، کیف حاوی دو میلیارد تومان وجه نقد متعلق به یکی از بازدیدکنندگان موزه میراث روستایی گیلان، پس از پیدا شدن در محوطه این مجموعه، به صاحب آن بازگردانده شد.

این کیف متعلق به یکی از بازدیدکنندگان ساکن صومعه‌سرا بود که در جریان بازدید از موزه میراث روستایی گیلان و جابه‌جایی در محوطه مجموعه، آن را جا گذاشته بود.

فاطمه نامدار، از هنرمندان صنایع دستی فعال در این موزه، کیف را پیدا کرد و با هماهنگی یاسر امانی مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان ، پیگیری لازم برای شناسایی مالک و بازگرداندن امانت در دستور کار قرار گرفت.

در این فرایند، با همکاری شایسته شعبانی و بهنام عشقی از راهنمایان مستقر در موزه، اقدامات لازم برای شناسایی صاحب کیف انجام شد و در نهایت، وجه نقد موجود در کیف به مالک بازگردانده شد.

این رویداد را می‌توان فراتر از یک اقدام فردی، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی و فرهنگ مسئولیت‌پذیری در محیط‌های فرهنگی دانست؛ چراکه اعتماد عمومی به مجموعه‌های میراثی، تنها از مسیر صیانت از آثار تاریخی و ارائه خدمات فرهنگی شکل نمی‌گیرد، بلکه رفتار حرفه‌ای، تعهد اخلاقی و پایبندی کارکنان و فعالان این مجموعه‌ها به ارزش‌های انسانی نیز در تقویت این اعتماد نقشی اساسی دارد.

موزه‌ها به‌عنوان نهادهایی حافظ و معرف میراث فرهنگی، علاوه بر مأموریت‌های تخصصی در زمینه حفاظت، معرفی و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، در ترویج هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نیز نقش‌آفرین هستند. از این منظر، رفتار مسئولانه کارکنان و هنرمندان شاغل در این مراکز می‌تواند به ارتقای تجربه مثبت بازدیدکنندگان کمک کند.



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