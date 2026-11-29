به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای افراد دارای معلولیت در عمارت تاریخی خانه کُرد سنندج اظهار کرد: آثار و محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه نشان‌دهنده استعداد، خلاقیت و توانمندی ارزشمند افراد دارای معلولیت در زمینه‌های مختلف هنری و تولیدی است.



معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: صنایع‌دستی به دلیل تنوع رشته‌ها و امکان فعالیت در محیط‌های کارگاهی کوچک و خانگی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به استقلال اقتصادی افراد دارای معلولیت دارد.



او با تاکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان دارای معلولیت عنوان کرد: معرفی آثار، فراهم کردن زمینه عرضه و فروش محصولات و حمایت از حضور این افراد در بازارهای صنایع‌دستی، نقش مهمی در افزایش انگیزه، خودباوری و استقلال اقتصادی آنان دارد.



فرج‌الهی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برای معرفی توانمندی‌های این افراد یادآور شد: چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای دیده شدن ظرفیت‌های هنری و تولیدی افراد دارای معلولیت و آشنایی بیشتر جامعه با توانایی‌های آنان فراهم می‌کند.





نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای افراد دارای معلولیت به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت از هشتم لغایت سیزدهم آذرماه خانه کُرد سنندج برپا شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار و محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند.

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