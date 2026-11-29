به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی، میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و فرارسیدن روز زن و مقام مادر را تبریک گفت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فاطمه (س)، نام بلند کرامت است؛ تجلی مهر، خرد، پاکی و شکوه انسانی؛ بانویی که سیره آسمانی‌اش، قرن‌هاست چراغ راه تعالی انسان و معیار والای منزلت زن در تاریخ بشریت است.

میلاد خجسته دخت گرامی پیامبر اسلام (ص)، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، و فرارسیدن روز زن و مقام مادر، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه والای زنانی است که با مهر و دانایی، بنیان خانواده را استوار می‌سازند و با اندیشه، اراده و مسئولیت‌پذیری، در ساختن فردایی روشن‌تر برای جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

در سرزمین کهن ایران اسلامی، زنان همواره راویان خاموش و گاه آشکار شکوه تمدن، پاسداران اصالت‌های فرهنگی و آفرینندگان جلوه‌های ماندگار هنر و زیبایی بوده‌اند؛ از میراث گران‌سنگی که نسل به نسل پاس داشته‌اند تا هنرهای اصیلی که هویت ایرانی را در گستره جهان بازتاب داده‌اند. امروز نیز بانوان فرهیخته و پرتلاش خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با دانش، تخصص و تعهد خود، در صیانت از میراث هویتی ایران، معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشور و ترسیم افق‌های تازه پیشرفت و توسعه، نقشی ارزشمند و اثرگذار ایفا می‌کنند.

ایمان دارم پاسداشت مقام زن، تنها بزرگداشت یک مناسبت نیست؛ بلکه باور به توانایی، اندیشه و نقش‌آفرینی نیمی از سرمایه انسانی جامعه در ساختن آینده‌ای شایسته‌تر است.

این عید فرخنده را به تمامی بانوان ارجمند و مادران گران‌قدر، به‌ویژه همکاران فرهیخته و پرتلاش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند مهربان، برای همگان عزت، سلامت، آرامش و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

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