به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری سبز و صیانت از اکوسیستم‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، نیازمند رویکردی جامع و مشارکت میان‌بخشی است که در این راستا، اجرای طرح‌های ملی منابع طبیعی نقش کلیدی در ارتقای جذابیت‌های اکوتوریستی استان ایفا می‌کند.

سید جمال موسویان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، بعد از ظهر امروز هشتم آذر ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای سلامت و بررسی طرح‌های منابع طبیعی این استان، با اشاره به تعهدات این دستگاه در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تعهدات تخصیص‌یافته با تلاش مجموعه‌ی منابع طبیعی محقق شده است، اما تحقق کامل اهداف کلان استان در این حوزه، مستلزم مشارکت و همراهی ساختاری تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی است.

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی استانی برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، افزود: توسعه بوستان‌های روستایی، گسترش زراعت چوب و حمایت مالی از کشت گیاهان دارویی به عنوان ارکان اصلی توسعه پایدار و اقتصاد سبز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نهادهایی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل ورزش و جوانان و در اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد باید با تدوین برنامه‌های عملیاتی منسجم در حوزه‌های سرزمینی خود، در فرآیند درختکاری و توسعه فضاهای سبزِ مرتبط با گردشگری نقش‌آفرینی نمایند.

موسویان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارتقای جاذبه‌های ورودی سکونتگاه‌های روستایی، بیان کرد: طرح احیای بوستان‌های روستایی موسوم به «پارک زندگی» با هدف بهبود سیمای بصری روستاها و ایجاد تفرجگاه‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی، ایجاد این بوستان‌ها در مبادی ورودی روستاها پیش‌بینی شده است؛ فضاهایی که می‌توانند به عنوان استراحتگاه‌های بین‌راهی برای مسافران، کانون‌های تفرج خانوادگی و نمادی از فرهنگ میزبانی جوامع محلی عمل کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در راستای پیوند عمیق‌تر گردشگران با فرهنگ بومی و ارزش‌های معنوی، امکان کاشت نهال به نام شهدا، مفاخر علمی و فرهنگی و مناسبت‌های خانوادگی نظیر تولد و ازدواج در این بوستان‌ها فراهم شده است.

موسویان خاطرنشان کرد: این بوستان‌ها پس از تکمیل عملیات اجرایی توسط منابع طبیعی، جهت نظارت، نگهداری و بهره‌برداری مطلوب به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واگذار می‌شوند تا با مدیریت محلی، به مقصدهای جذاب برای گردشگران عبوری تبدیل گردند.

او با تبیین ابعاد اقتصادی طرح‌های منابع طبیعی در حوزه گردشگری روستایی و اقتصاد خانوار، اظهار کرد: تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد برای توسعه کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است که در این راستا به ازای هر هکتار مبلغ ۲۲۰۰ میلیون ریال (۲۲۰ میلیون تومان) با سه سال دوره تنفس پرداخت می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین با دستور معاون رئیس‌جمهور، تسهیلات ویژه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی بدون محدودیت پرداخت برای توسعه زراعت چوب در نظر گرفته شده است که این اعتبار نقش بسزایی در کاهش فشار بر عرصه‌های طبیعی و ایجاد اشتغال مولد در مناطق روستایی خواهد داشت.

موسویان با تأکید بر لزوم ایجاد زنجیره ارزش در بخش محصولات طبیعی، یادآور شد: شرکت‌های فرآوری می‌توانند با انعقاد قراردادهای کشت مستقیم با بهره‌برداران محلی، ضمن تضمین خرید محصولات به نرخ روز، در تأمین نهاده‌های مورد نیاز نیز مشارکت فعال داشته باشند؛ امری که به ثبات بازار محصولات بومی و رونق اقتصاد گردشگری کمک می‌کند.

او در پایان با اشاره به سازوکارهای قانونی حل اختلافات ثبتی و صیانت از حقوق مالکانه‌ی مردم، بیان کرد: واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح‌های مصوب در قالب قراردادهای ۳۰ ساله انجام می‌شود و امکان تمدید آن‌ها وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در خاتمه تصریح کرد: برای پیشگیری از هرگونه تنش اجتماعی و تضمین حقوق جوامع محلی، جانمایی و اجرای تمامی طرح‌های توسعه‌ای با لحاظ کردن عرف محلی و با مشارکت مستقیم شوراهای اسلامی، دهیاران و ریش‌سفیدان منطقه انجام می‌گیرد تا توسعه گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی در هماهنگی کامل با منافع مردم محقق شود.

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