به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵، با همراهی معاون گردشگری این اداره‌کل، از جایگاه صید ماهی کیلکا در بندر انزلی بازدید کرد.

این بازدید با هدف شناخت ظرفیت‌های دریامحور و بررسی زمینه‌های پیوند میان فعالیت‌های صیادی، میراث فرهنگی و گردشگری در یکی از کانون‌های مهم اقتصادی و ساحلی استان انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: فعالیت‌های صیادی، علاوه بر نقش مهم در اشتغال و معیشت جوامع ساحلی، بخشی از میراث معیشتی، دانش بومی و هویت تاریخی ساکنان حاشیه دریای خزر محسوب می‌شوند. از این منظر، شیوه‌های صید، ابزار و تجهیزات، دانش تجربی صیادان و سبک زندگی صیادی، ظرفیت ارزشمندی برای مستندسازی میراث ناملموس و معرفی فرهنگ دریایی گیلان دارند.

او در ادامه افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در قالب گردشگری تجربه‌محور، آموزشی و گردشگری مشاغل بومی می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری بندر انزلی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد جوامع محلی کمک کند.

سلمان‌خواه تصریح کرد: این رویکرد با اهداف توسعه اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی هم‌راستاست؛ موضوعی که نقش اداره‌کل میراث‌فرهنگی را در شناسایی فرصت‌های گردشگری

معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در نوار ساحلی استان برجسته می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: بندر انزلی با برخورداری از موقعیت راهبردی در حاشیه دریای خزر و پیشینه غنی فعالیت‌های دریایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری مبتنی بر هویت و فرهنگ دریایی دارد. بهره‌گیری پایدار از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه پیوند فعالیت‌های صیادی با فرصت‌های جدید گردشگری و تقویت جایگاه گیلان در اقتصاد دریامحور کشور را فراهم سازد.

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