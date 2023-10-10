ناصر ذولفی
۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۰
کد خبر 1402071801204

دوازدهمین نمایشگاه ملی «کتاب دفاع مقدس و مقاومت»

این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در محل نمایشگاه‌های دائمی دایر است.

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