ناصر ذولفی ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۰ کد خبر 1402071801204 دریافت تصاویر دوازدهمین نمایشگاه ملی «کتاب دفاع مقدس و مقاومت» این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در محل نمایشگاههای دائمی دایر است. برچسبها دفاع مقدس نمایشگاه نمایشگاه کتاب کتاب حفظ و نشر ارزشهای دفاعمقدس اخبار مرتبط مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس برگزاری نمایشگاه یاد یاران به مناسبت هفته دفاع مقدس بافق غبار روبی مزار شهدا در هفته دفاع مقدس - سیستان و بلوچستان تجلیل از رزمندگان اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل در آستانه هفته دفاع مقدس نمایشگاه صنایعدستی به مناسبت هفته دفاع مقدس در رباطکریم برگزار میشود تجلیل از هنرمندان ایثارگر پیشوایی در هفته دفاع مقدس نمایشگاه صنایعدستی بهمناسبت هفته دفاع مقدس در قرچک برگزار میشود
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