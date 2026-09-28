همزمان با دومین روز هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «آنا» با حضور سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، در شهر زنجان افتتاح شد. این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۴ نفر، در خیابان داودقلی، پشت آزمایشگاه مادر، به مدیریت دکتر کبری شاکری آغاز به کار کرد. دکتر شاکری که سال‌ها به‌عنوان متخصص زنان و زایمان در زنجان فعالیت داشته است، با ورود به عرصه گردشگری، گامی تازه در مسیر توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان برداشته است.