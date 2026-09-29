۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
کد خبر 1405070700656

نمایشگاه و نشست معرفی ظرفیت‌های زمین‌گردشگری(ژئوتوریسم) استان خوزستان

در این نشست که با حضور محمد جوروند، مدیرکل اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری و فعالان گردشگری و به دبیری آذردخت نوذری، دبیر کارگروه طبیعت‌گردی استان خوزستان برگزار شد؛ تبار قریب معاون گردشگری با موضوع "معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خوزستان" ، دکتر مهدی مشعل، کارشناس زمین‌شناسی با موضوع " زمین‌گردشگری، سیاست‌ها و راهبردها "، علی حبیی‌نژاد، کارشناس ارشد زمین‌شناسی و راهنمای گردشگری با موضوع " ژئومیتولوژی و مروری بر ژئوسایت‌های خوزستان و سمیه فتح‌تبار، کارشناس ارشد سنجش از دور با موضوع " هوش مصنوعی و کاربرد آن در ‌گردشگری " به ایراد سخن پرداختند. در پایان نشست، مهمانان از نمایشگاه جانبی سنگ‌ها که در محل سال جلسات برپا شده بود دیدن کردند.

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