عکاس: میلاد داودی
۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
کد خبر 1405070700734

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی؛ بسترسازی برای ترویج فرهنگ گردشگری

در سومین روز از هفته گردشگری در راستای هم‌افزایی بین‌سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای باز طراحی گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای، میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی گیلان امضاء شد. یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در این جلسه، ضمن تأکید بر نقش کلیدی مطالعه در شناخت دقیق‌تر مؤلفه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تحقق شعار سال گردشگری مبنی بر «دستور کار دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی» را در گرو پیوند آموزش، دانش و ابزارهای نوین دانست. این تفاهم‌نامه با هدف گفتمان‌سازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های تاریخی، ترویج فرهنگ و اخلاق گردشگری تنظیم شده است. قاب‌های این نشست، نمادی از عزم مشترک برای ادغام ظرفیت‌های دانشی کتابخانه‌ها با تولید محتوای هوشمند گردشگری است.

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