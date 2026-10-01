دوره بازآموزی ویژه راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان زنجان با عنوان:«از مجوز تا اجرا، دوره بازآموزی دفاتر خدمات مسافرتی»

مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث آراز با همکاری انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری زنجان، دوره بازآموزی ویژه راهنمایان گردشگری استان زنجان را با عنوان از مجوز تا اجرا، دوره بازآموزی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار کرد. این دوره با حضور اساتید متخصص حوزه قوانین گردشگری معاونت گردشگری، رئیس اداره نظارت و ارزیابی و کارشناس دفتر هماهنگی و مؤسسه آموزشی گردشگری و مدیر میراث آراز و راهنما گردشگر زنجان برگزار شد و فرصتی است برای مرور و به‌روزرسانی دانش راهنمایان درباره موضوعات قانونی و اجرایی مرتبط با فعالیت حرفه‌ای در گردشگری از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در تاریخ ۹مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.