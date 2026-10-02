همزمان با هفته گردشگری برگزاری تور گردشگری کودک

سومین تور پیاده گشت زنجان با محوریت مادر و کودک با حضور همشهریان عزیز ، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بافت تاریخی زنجان، برگزار شد. شرکت کنندگان در این تور، با تاریخچه نام زنجان آشنا شدند سپس به بازدید از بنای منحصر به فرد رختشویخانه پرداختند و پس از معرفی کتابخانه سهروردی به کودکان و ترغیب ایشان برای عضویت در کتابخانه جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی، در سبزه میدان با هدف گسترش اخلاق نیک، به معرفی حاج حسن نعلچگر به عنوان نماد امانتداری زنجان پرداخت شد. در ادامه با یک پیاده روی مناسب سن کودکان قسمتی از بازار زنجان (قیصریه) معرفی گردید. سپس کودکان به همراه مادرانشان در حسینیه اعظم زنجان حضور یافتند و با تکیه حسینیه و تاریخچه آن، توسط آقای مجتبی شهامی آشنا شدند و با یک پذیرایی کوچک و اهدای تبرکات حسینیه اعظم زنجان و نیز هدایایی به رسم یادبود به کودکان ، این تور پایان یافت‌. این تور توسط دفتر خدمات مسافرتی گشت گردونه مهر و حضور امید درویش به عنوان راهنما و زیر نظر میز گردشگری کودک و نوجوان معاونت گرددشگری استان با همکاری حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.