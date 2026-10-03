باغ ۱۵۰ هکتاری پسته در واحد پروین‌آباد، واقع در زرندیه استان مرکزی، در فصل برداشت تنها محل تولید محصول نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌های منطقه، این روزها فرصتی برای کار و کسب درآمد است. ۲۰ نفر به‌صورت دائمی در این مجموعه مشغول به کار هستند و در فصل برداشت، حدود ۱۵۰ نفر نیروی فصلی به جمع آنان اضافه می‌شوند. حضور زنان در کنار همسرانشان در میان ردیف‌های درختان پسته، از جلوه‌های قابل توجه این روزهاست؛ خانواده‌هایی که دوشادوش یکدیگر در برداشت محصول مشارکت می‌کنند و بخشی از درآمد فصل را به خانه می‌برند. تولید محصول باکیفیت در این باغ، در شرایطی انجام می‌شود که تأمین آب طی سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی آن تبدیل شده بود. آبیاری باغ در سنوات گذشته به صورت غرقابی انجام می‌شد، اما کاهش دبی چاه‌ها و همچنین کاهش نزولات جوی، خطر خشک شدن درختان و در نهایت حذف باغ را افزایش داده بود. کل دبی آب در اختیار این باغ حدود ۵۰ لیتر در ثانیه است؛ میزان آبی که مدیریت دقیق آن برای تداوم حیات و تولید باغ اهمیت زیادی دارد. در سال جاری، با تغییر شیوه آبیاری و اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی هوشمند، مسیر تازه‌ای برای حفظ باغ و استفاده مؤثرتر از منابع محدود آب شکل گرفته است. این شیوه که به گفته مجموعه از نمونه‌های محدود اجراشده در کشور است، ضمن جلوگیری از خشک شدن و حذف درختان، با افزایش راندمان و بهره‌وری آب، شرایط مناسب‌تری برای تولید فراهم کرده و افزایش کمیت و کیفیت محصول را نیز به همراه داشته است. این باغ بخشی از فعالیت‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت محیاء، از مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان، است؛ فعالیتی که در کنار تولید، برای نیروی کار محلی نیز فرصت اشتغال ایجاد می‌کند و حاصل آن در مسیر مأموریت‌های