جلسه بررسی مرمت و سامان‌دهی مدرسه تاریخی فیضیه با حضور مدیران و مسئولان کشوری و استانی در سالن امیرالمؤمنین(ع) مدرسه دارالشفاء برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید ملکی، قائم‌مقام مدیر حوزه علمیه قم؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر حائری رضوی، مدیر مدرسه تاریخی فیضیه؛ خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم؛ محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و تعدادی از مسئولان استانی و کارشناسان برگزار شد.