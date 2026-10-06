۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱
کد خبر 1405071401695

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات بانوان کارآفرین همدان

دومین نمایشگاه عرضه و فروش محصولات توانمندی‌های بانوان کارآفرین اقتصادی استان با حضور فعالان حوزه کارآفرینی و صنایع‌دستی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان افتتاح شد. در این نمایشگاه ۲۷ نفر از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در قالب ۳۶ غرفه به بازدیدکنندگان عرضه کرده‌اند. محصولات ارائه‌شده در این رویداد در ۱۲ رشته صنایع‌دستی شامل سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، مصنوعات چوبی، معرق چوب، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نقاشی روی شیشه، زیورآلات سنتی، مکرومه‌بافی، عروسک‌بافی، رودوزی‌های سنتی، قلاب‌بافی و تابلوفرش به نمایش درآمده است. این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان پذیرای علاقه‌مندان است.

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