مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان، امروز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ماهنشان، رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان، کارشناسان معاونت گردشگری و روابط عمومی اداره‌کل، نمایندگان صداوسیما و جمعی از گردشگران برگزار شد. این جشنواره امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۸، در کنار قلعه تاریخی بهستان، با برنامه‌های متنوع فرهنگی و گردشگری، از جمله نوای موسیقی سنتی آشیقی، برپایی غرفه‌های متنوع صنایع‌دستی، محصولات بومی، غرفه های پخت ماهی و نان سنتی و غیره میزبان علاقه‌مندان و گردشگران است.