نشست استاندار همدان با گروه روایتگران ایران

حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان، به همراه محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان استانی، در نشستی با بلاگرها و اینفلوئنسرهای گروه «روایتگران ایران» از تلاش‌های آنان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری همدان تقدیر کرد. اعضای این گروه طی چند روز میهمان استان همدان بودند و به معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان پرداختند. در این نشست همچنین راهکارهای معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های همدان و نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب گردشگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.