جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با همراهی یوسف‌سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان و معاونان اداره‌کل، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور در محل پروژه‌های در حال مرمت، احیاء و احداث گردشگری، از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها قرار گرفت. او ضمن گفتگو با سرمایه‌گذاران در این بازدید، بر ضرورت شتاب‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری رشت با هدف بهره‌برداری هرچه سریع‌تر برای میزبانی مطلوب از گردشگران تأکید کرد. این گزارش تصویری، خوانشی عینی از روند رصد و نظارت بر طرح‌های توسعه‌پایدار گردشگری را پیش‌روی مخاطب می‌گذارد.