قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان استانداردهای تدوین پرونده ارزیابی و آماده‌سازی عرصه‌های تاریخی و فرهنگی برای ثبت جهانی با اشاره به شرایط کشور و اهمیت صیانت از میراث فرهنگی گفت: این روزها در شرایط «صلح مسلح» قرار داریم و از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون درگیر جنگ با آمریکا هستیم. در این مدت، ۱۴ هزار نقطه در ایران بمباران شده و خسارت‌هایی به کشور وارد شده است؛ همچنین بیش از چهار هزار نفر به شهادت رسیده‌اند. با این حال، مردم ایران با تاب‌آوری و مقاومت، امروز پیروز میدان هستند.