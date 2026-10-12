نشست صمیمی محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری شهرستان مهدیشهر با هدف بررسی موانع و هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه برگزار شد. در این نشست که با حضور دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، جاویدپور، سرپرست فرمانداری شهرستان مهدیشهر، تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران‌کل ستادی و دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، بر تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان سمنان تأکید شد.