همایش گردشگری استان قم با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ فعالان تأسیسات گردشگری؛ جمعی از مسئولان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ انجمن‌ها، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.