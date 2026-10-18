مراسم گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب سال ۲۰۰۱ یونسکو، روز ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان حقوق بین‌الملل، مدیران حوزه میراث فرهنگی و متخصصان باستان‌شناسی در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

مراسم گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب سال ۲۰۰۱ یونسکو، روز ۲۶ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان حقوق بین‌الملل، مدیران حوزه میراث فرهنگی و متخصصان باستان‌شناسی در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.