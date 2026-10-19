به مناسبت روز پرستار، روز جهانی غذا و گرامی‌داشت روز بین‌المللی میراث‌فرهنگی ناملموس، مجتمع گردشگری آیرال، میزبان رویداد «دست‌پخت سپید؛ پیوند سلامت و اصالت» بود؛ رویدادی که با مشارکت مؤسسه آموزشی گردشگری ساویس و محوریت طبخ غذای بومی و رقابت پرستاران، ضمن تجلیل از مدافعان سلامت، با رویکردی اثربخش در راستای صیانت از دانش سنتی و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری خوراک در استان برگزار شد. این گزارش تصویری حاکی از آن است که پرستاران با همان دست‌های ناجی، این‌بار در صف مقدم پاسداری از اصالت و فرهنگ گیلان زمین درخشیده‌اند.