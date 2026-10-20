این بنا در فاصله ۴۲ کیلومتری شهر ارکواز و در ۱۲ کیلومتری روستای گنبد پیر محمد در بلندای کوهستان پشمین رو به دشت مهران قرار گرفته است. آتشکده کوشک قینفر یادگاری از دوران ساسانی اثر فاخر و ارزشمند تاریخی از جاذبه های ارکواز،در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده است،این کوشک زیبا که محل عبادتگاه بوده دارای چهار دهانه است و حدود ۳۰ متر مربع مساحت داشته که سقف آن بدلیل عوامل طبیعی و انسانی از جمله سیل و زلزله و حفاری های غیرمجاز تخریب و نیاز به مرمت و بازسازی و احیا دارد. کوشک قینفر دارای چهار ورودی است که آتش دان در وسط آن قرار گرفته و در ضلع شمالی این آتشکده باغ زیبایی از درختان مورت و چندین درخت زیتون در کنار چشمه ای با آب شیرین قرار دارد که جلوه ای زیبا از هنر انسان و طبیعت را به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشته است. با توجه به نحوه ساخت آن مصالح بکار رفته در این آتشکده مربوط به دوران ساسانی با قدمتی نزدیک به ۲۰۰۰ سال است که مردم از آن برای مراسم های دینی خود استفاده می کردندو چون آثار آن هنوز موجود است، به خوبی نمایانگر یک آتشکده از دوره ساسانیان است.