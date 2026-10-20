سیری در روستای سنگ سفید چرداول

این روستا از توابع دهستان شباب، بخش شباب شهرستان چرداول واقع است. روستای سنگ سفید در حدود سه کیلومتری دهستان شباب، واقع شده است.روستای سنگ سفید که در زمره روستاهای پایکوهی، جلگه ای و کوهستانی قرار می گیرد و به صورت مجتمع در دهانه تنگه ای به نام تنگ قیر قرار گرفته است. دارای موقعیت پایکوهی است که از سمت شمال به کوه های خرمه و وردلان، از سمت جنوب به محور مواصلاتی ایلام به پل سیمره، و از سمت شرق به زمین های کشاورزی روستا و از جانب غرب به رودخانه چناره محدود شده است. همچنین این روستا چیزی حدود نهصد و هشتاد متر از سطح دریا ارتفاع دارد. شیب عمومی زمین در سطح روستا از شرق و شمال شرق به سمت غرب و جنوب غرب است که آبهای جاری در سطح روستا به تبعیت از این شیب عمومی روانه رودخانه چناره می شوند. همچنین شایان ذکر است که تنگ منصوری در شمال شرقی آن قرار دارد که دیدن از آن نیز خالی از لطف نیست.