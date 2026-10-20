۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱ کد خبر 1405072802970 دریافت تصاویر روستای گردشگری شیخ مکان در ایلام روستای گردشگری شیخ مکان در ایلام برچسبها جاذبههای گردشگری معرفی جاذبه ها جاذبه های تاریخی اخبار مرتبط آتشکده موشکان ایلام چشمانداز خیرهکننده آبشار هفت قلو در قلب ایلام تنگه بهرام چوبین ایلام ، نماد همراهی انسان با طبعیت دریاچههای دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام ساماندهی مخزن مرکزی میراثفرهنگی استان ایلام به پایان رسید صنایعدستی ایلام در مسیر توسعه بازارهای صادراتی/عراق مقصدی راهبردی برای عرضه تولیدات بومی مرمت و ساماندهی آثار تاریخی ایلام، گامی مؤثر در صیانت از هویت تاریخی استان
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