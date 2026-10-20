نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس خوزستان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور؛ امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی؛ جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران؛ معصومه مصلی، سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی؛ بابک افشار، رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری؛ حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی؛ محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و سایر اعضای شورای ملی، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در اهواز در حال برگزاری است.