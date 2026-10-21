محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، به ‌همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از طرح‌های مرمتی و عمرانی در حوزه میراث‌فرهنگی استان قم بازدید کردند.

بر اساس این گزارش؛ نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی از مراحل اجرای عملیات موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ قم؛ طرح‌های مرمت چهارسوق، سرای حاج عسگرخان و تیمچه بزرگ در بازار قدیم قم؛ عمارت تاریخی کلاه فرنگی‌ها و نیز عملیات سامان‌دهی و مرمت محوطه مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز در شهر قم بازدید به عمل آورد.