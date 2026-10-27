اتاق کرسی‌خانه کاخ صاحبقرانیه در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، با برخورداری از تزئینات متنوع چوبی، گچ‌بری‌های رنگین، شیشه‌های رنگی و آرایه‌های آینه‌ای، جلوه‌هایی از ظرافت هنرهای وابسته به معماری را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، کاخ صاحبقرانیه از بناهای تاریخی مجموعه نیاوران است که فضاهای داخلی آن، در کنار ویژگی‌های معماری، مجموعه‌ای از آرایه‌ها و تزئینات هنری را در خود جای داده‌اند. کرسی‌خانه، از فضاهای طبقه زیرین این کاخ، با تنوع عناصر تزئینی و هماهنگی میان نقش، رنگ و نور، بخشی از جلوه‌های هنری این بنای تاریخی را بازتاب می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه کرسی‌خانه، سقف‌های چوبی با تزئینات لاکی و نقاشی‌های ظریف است؛ سطوحی که در کنار گچ‌بری‌های رنگین و لندنی‌کاری، ترکیبی متنوع از فنون و آرایه‌های تزئینی را شکل داده‌اند. در این فضا، چوب و گچ تنها عناصر سازنده معماری نیستند، بلکه بستری برای نمایش نقش‌پردازی و ظرافت‌های هنری به شمار می‌روند.

شیشه‌های رنگی و تزئینات آینه‌ای نیز در شکل‌گیری جلوه بصری این اتاق نقش دارند. عبور نور از شیشه‌های رنگی و بازتاب آن در سطوح آینه‌ای، بر تنوع رنگ و جزئیات تزئینی تأکید می‌کند و ارتباط میان نور و عناصر معماری را در فضای داخلی برجسته می‌سازد.

از دیگر ویژگی‌های کرسی‌خانه، حضور اشعاری از شاعران نامدار زبان فارسی، از جمله حافظ، خیام و مولانا، در میان آرایه‌های معماری است. این اشعار که به‌صورت برجسته بر سطوح بنا اجرا شده‌اند، جلوه‌ای از پیوند ادبیات فارسی با هنرهای تزئینی را به نمایش می‌گذارند و به فضای معماری، بُعدی فرهنگی و ادبی می‌بخشند.

تنوع مصالح و شیوه‌های تزئینی در کرسی‌خانه، از نقاشی روی چوب و گچ‌بری تا کاربرد شیشه‌های رنگی و آینه، نشان‌دهنده اهمیت جزئیات در شکل‌گیری هویت بصری فضاهای تاریخی است. در این میان، هماهنگی میان عناصر مختلف سبب شده است که هر بخش از اتاق، در کنار ویژگی مستقل خود، در ترکیب کلی فضای داخلی نقش داشته باشد.

کرسی‌خانه کاخ صاحبقرانیه را می‌توان از منظر تنوع هنرهای تزئینی و پیوند میان معماری و ادبیات، بخشی ارزشمند از جلوه‌های هنری مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران دانست؛ فضایی که مطالعه و معرفی جزئیات آن، فرصتی برای شناخت بیشتر شیوه‌های تزئین فضاهای داخلی در بناهای تاریخی ایران فراهم می‌کند.