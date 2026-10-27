سرای آذریزدی؛ ظرفیتی برای معرفی میراث ادبی یزد و توسعه گردشگری محله تاریخی خرمشاه یزد

سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، از سرای آذریزدی درمحله خرمشاه یزد بازدید کرد. مجموعه‌ای فرهنگی و موزه‌ای که با هدف معرفی سبک زندگی و آثار ارزشمند مهدی آذریزدی، پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران، در یزد تجهیز شده است. راه‌اندازی این مجموعه، فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر نسل‌های امروز با شخصیت فرهنگی و ادبی آذریزدی، بازخوانی آثار ماندگار او و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و قصه‌گویی در میان کودکان و نوجوانان است. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد اظهار امیدواری کرد: با توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و موزه‌ای سرای آذریزدی، ضمن پاسداشت میراث ادبی این نویسنده نام‌آور، زمینه رونق گردشگری فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی محله خرمشاه و افزایش حضور گردشگران در این محله نیز بیش از پیش فراهم شود.