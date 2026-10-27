در دومین روز سفر ارزیاب ایکوموس به ماسوله، محوطه‌های کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا، کوره‌ها و سازه‌های حرارتی مرتبط با استحصال و فراوری سنگ‌آهن خام مورد بازدید و بررسی میدانی قرار گرفتند. حضور ارزیاب ایکوموس در «کهنه‌ماسوله» و «خانباجی‌سرا» و بررسی کوره‌ها و سازه‌های حرارتی، نشان می‌دهد که ماسوله فراتر از شهری با معماری پلکانی زیبا، یک مرکز صنعتی کهن در حوزه استخراج و فراوری آهن است. این بازدید سند زنده‌ای است بر اینکه تمدن و اقتصاد این منطقه ریشه در فناوری پیشرفته فلزگری کهن دارد.