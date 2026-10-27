شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مراسم «هزاران سال ایران» در موزه بانک ملی ایران برگزار شد و طی آن از کتاب عکس «هزاران سال ایران» رونمایی شد. این کتاب با عکاسی هربرت کریم‌مسیحی و مقدمه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به دست وزیر رونمایی شد. این اثر با بهره‌گیری از زبان تصویر، جلوه‌هایی از هویت تاریخی و تمدنی ایران را به نمایش می‌گذارد و تلاشی در مسیر بازنمایی ظرفیت‌های فرهنگی و میراثی این سرزمین به شمار می‌رود، روایتی تصویری از ایران که می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر مخاطبان از پیشینه تمدنی و سرمایه‌های فرهنگی کشور فراهم آورد.