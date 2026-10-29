آیین گرامیداشت زنده‌یاد دکتر یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس سرشناس ایرانی و کاوشگر برجسته تمدن جیرفت با حضور دادخدا سالاری رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، غلامرضا فرخی نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی در جنوب استان و معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، مهری جوادی سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان، حجت‌الاسلام سید احمد حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، روحبخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت و جمعی از دانشگاهیان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان تاریخ و تمدن جیرفت در سالن شهید مداحی‌پور این شهر برگزار شد.