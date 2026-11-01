برداشت یونجه در قصرشیرین؛ پشتوانه تأمین خوراک گاوداری

یونجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات علوفه‌ای، نقش اساسی در تأمین خوراک دام، افزایش بهره‌وری واحدهای دامپروری و تداوم تولید شیر و گوشت دارد. تأمین علوفه باکیفیت و کاهش وابستگی به نهاده‌های خریداری‌شده، از عوامل مؤثر در مدیریت هزینه‌ها و تقویت زنجیره تولید دامپروری به شمار می‌رود. در همین راستا، برداشت یونجه در مزارع شرکت بیستون پارس، از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان، در قصرشیرین انجام شد. این شرکت با کشت محصولاتی از جمله یونجه، ذرت علوفه‌ای و قصیل، سالانه در مجموع حدود ۱۰ هزار تن علوفه تولید می‌کند که بخش مهمی از نیاز خوراکی گاوداری را تأمین می‌کند. این فعالیت در شرایطی انجام می‌شود که بخشی از اراضی منطقه به دلیل محدودیت‌های خاک و ویژگی‌های طبیعی، ظرفیت کشاورزی مطلوبی ندارند و گرمای هوا و خشکسالی نیز چالش‌های تأمین آب را افزایش داده است. با این حال، بهره‌گیری از دانش فنی و تمهیدات مهندسان ایرانی در زمینه آبرسانی و مدیریت منابع آب، امکان دستیابی به محصولی قابل قبول را فراهم کرده است. در کنار تولید علوفه، کشت درختان اکالیپتوس در اراضی دارای محدودیت کشاورزی، با هدف تولید چوب و بهره‌برداری اقتصادی از زمین دنبال می‌شود. این مجموعه اقدامات، نمونه‌ای از تلاش برای استفاده متناسب از ظرفیت‌های زمین و آب، تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و پشتیبانی از زنجیره تأمین خوراک دام در شرایط دشوار اقلیمی است.