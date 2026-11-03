در نشست مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با مسئولان مدیریت شهری و روستایی شهرستان‌های حوزه انتخابیه مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، هرات و مروست، بر ضرورت مشارکت و تأمین اعتبارات لازم برای مرمت بناهای تاریخی، ساماندهی بافت‌های تاریخی شهری و روستایی و احیای ظرفیت‌های میراثی این مناطق تأکید شد. ‌ این نشست با حضور حجی محمد تشکری، دستیار ویژه و رئیس حوزه دفاتر محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، هرات و مروست در مجلس شورای اسلامی، مسئولان شهرستان‌های حوزه انتخابیه (شهرداران، فرمانداران، بخشداران) مدیرکل و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد. ‌ این جلسه با هدف تقویت تعامل و همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و مجموعه مدیریت شهری و روستایی شهرستان‌های یادشده برگزار شد و طی آن، بر ضرورت هم‌افزایی فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تأمین اعتبارات موردنیاز و اجرای طرح‌های مرمتی و ساماندهی بافت‌های تاریخی تأکید شد. ‌ همچنین تخصیص منابع مالی از سوی دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مدیریت شهری و روستایی در اجرای پروژه‌های مرمت و احیای ابنیه تاریخی، به‌عنوان راهکاری مؤثر برای صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی این مناطق مورد توجه قرار گرفت.