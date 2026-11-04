به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای تاکیدات و دستورات وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و همچنین در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، نشست تخصصی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، سرمایه گذاران، مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و تعدادی از هتلداران، راهنمایان گردشگری، تورگردانان و مدیران مجموعه‌های اقامتی در سالن جلسات هتل پارسیان یاسوج و به میزبانی لهراسب نوشادی، مدیرکل این هتل برگزار شد.