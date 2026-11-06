عکس: فاطمه رضازاده
۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۳
کد خبر 1405081501096

تولید کشاورزی در قصرشیرین؛ از تأمین آب تا برداشت خرما

در منطقه مرزی قصرشیرین، جایی که در جریان جنگ اخیر به دلیل موقعیت راهبردی خود شرایط دشواری را تجربه کرد، فعالیت‌های کشاورزی و تولید با تلاش کارگران، کارشناسان و مهندسان ایرانی ادامه یافت. برداشت خرما در نخلستان‌های این منطقه، بخشی از تلاش برای حفظ چرخه تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی در شرایط اقلیمی و محیطی دشوار است. بخشی از اراضی این مجموعه که پیش از این به دلیل محدودیت‌های خاک و کمبود منابع آب، ظرفیت محدودی برای کشت داشتند، با اجرای طرح‌های زیرساختی به زمین‌های قابل بهره‌برداری کشاورزی تبدیل شدند. احداث سد اختصاصی و استفاده از آب‌های سطحی، در کنار ایجاد شبکه‌های آبیاری تحت فشار و قطره‌ای، امکان مدیریت بهتر منابع آب و توسعه نخلستان‌های تجاری را فراهم کرده است. سطح یکی از نخلستان‌های شرکت پیوند بیستون پارس حدود ۴۰۰ هکتار است و ظرفیت سد اختصاصی این مجموعه نیز ۲۶ میلیون مترمکعب اعلام شده است. این شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بنیاد مستضعفان است و توسعه باغات خرما و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری را با هدف افزایش بهره‌وری آب و خاک و گسترش تولید دنبال می‌کند. اکنون در فصل برداشت، حضور فعالانه کارگران در عملیات برداشت و نقش مهندسان و نیروهای فنی در حفظ زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت‌ها، اهمیت تلاش نیروی انسانی ایرانی را در تداوم تولید نشان می‌دهد. این فعالیت‌ها علاوه بر تأمین محصول و تقویت ظرفیت کشاورزی منطقه، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در قصرشیرین را نیز فراهم می‌کند.

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