چم‌چیت؛ تماشای زیبایی در دل زاگرس؛ در حوالی دورودِ زیبا، جایی در آغوش طبیعت سرسبز لرستان، آبشار چم‌چیت با خروش دلنشین آب و چشم‌اندازهای چشم‌نواز کوهستان، یکی از جلوه‌های کمترشناخته‌شده طبیعت این سرزمین است. اینجا صدای آب با سکوت کوهستان درهم می‌آمیزد و تصویری تماشایی از شکوه زاگرس می‌سازد؛ جایی برای نفس‌کشیدن، آرامش و دوباره عاشق طبیعت شدن. چم‌چیت فقط یک جاذبه طبیعی نیست؛ بخشی از هویت و سرمایه ارزشمند گردشگری دورود است که بیش از پیش شایسته دیده‌شدن و حفاظت است.