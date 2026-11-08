آنجا که رودهای افرینه و چشمک به هم می‌رسند و آب از فراز صخره‌ها، زیبایی را معنا می‌کند؛ آبشار افرینه، یکی از جلوه‌های کم‌نظیر طبیعت لرستان است. این جاذبه زیبا، در کنار پل تاریخی افرینه، مجموعه‌ای ارزشمند از طبیعت، تاریخ و ظرفیت‌های گردشگری را در خود جای داده است؛ گنجینه‌ای که شایسته توجه بیشتر، معرفی گسترده‌تر و حفاظت جدی‌تر است. افـرینه فقط یک مقصد برای تماشای طبیعت نیست؛ فرصتی برای رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های پنهان پلدختر است. بیایید این زیبایی را بهتر بشناسیم، بیشتر معرفی کنیم و برای حفظ آن مسئولانه‌تر قدم برداریم. افـرینه را ببینیم؛ افرینه را بشناسیم و برای ماندگاری زیبایی‌هایش تلاش کنیم.